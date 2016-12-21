Concept Market / CHRISTMAS FASHION DAY

Как видно из названия, мероприятие будет посвящено предстоящим Рождественским каникулам и Новому Году. В этот же день Concept Market отмечает ещё и свой первый день рождения. Ровно год назад зародилось новое «Concept Community», которое сейчас уверенно и смело шагает вперед.

Огромную благодарность выражаем всем нашим участникам, гостям, партнёрам, подписчикам и ценителям прекрасного, за то, что мы вместе, плечом к плечу, целый год гордо держим этот путь!

В этот день на маркете работают следующие, специально оформленные зоны:

Beauty zone – в этой зоне команда профессиональных стилистов и визажистов от официального партнёра мероприятия будут делать праздничный макияж, прическу или укладку бесплатно всем желающим. Там же можно будет узнать о новых beauty тенденциях и о том, какие образы будут актуальны для встречи Нового Года. Для мужчин barber-мастера уже готовят свои опасные лезвия;

Photo zone – по традиции, тут можно будет сделать мини фото-сеты в только что купленных нарядах в рождественском антураже;

Vinyl picnic zone – где можно будет послушать и купить виниловые пластинки различных направлений редкой и электронной музыки - пройдёт при поддержке DJ Академии.

Kids zone – площадка для детей с развлекательными программами и мастер-классами, в том числе детей научат азам диджеинга.

Style Service – имидж сервис для гостей маркета от партнера мероприятия stylesystem.org.

Профессиональные имиджмейкеры, совершенно бесплатно, знакомят гостей с дизайнерами, рассказывая о них, показывая представленные на маркете лук буки на планшетах. Это помогает сориентироваться в разнообразии и множестве брендов, разобраться в мире новой моды, подобрать лук под настроение.

Art zone – новая локация на карте Concept Market, выставочная площадка современных художников и архитекторов. В этот день публике будут представлены работы из MDMA - галереи современного искусства, виртуальной арт-площадки, которая включает в себя наиболее перспективных представителей современного искусства.

Помимо этих постоянных зон, на маркете можно будет приобрести все, начиная от одежды и аксессуаров, заканчивая подарочными наборами, свечками, концептуальными ёлочными игрушками и косметикой, сделать праздничную укладку, макияж, а также получить советы по новогодним нарядам от лучших стилистов и имиджмейкеров столицы. Кроме покупок гостей ждёт разнообразная музыкальная и развлекательная программа с участием электронных музыкальных групп, диджеев от лейбла Slowdance, а жемчужиной мероприятия станут дизайнерские fashion показы, которые будут проходить в течение всего дня, где участники маркета представят гостям свои новые новогодние коллекции. Всё это вместе создаст атмосферу настоящей рождественской концептуальной сказки.

Гостей на входе будут ждать согревающий рождественский пунш и много других приятных сюрпризов. Для тех, кто проголодается - прямая дорога в зону стрит-фуд корта, где можно будет отведать интересные блюда. После 22:00 маркет дополнится ночной вечеринкой.

Программа модных показов и выступления артистов:

17:00 – Defend

18:00 – Monoblood

19:00 – Live ЛЕБЕДИFunk*

20:00 – MyMokondo

22:00 – DJ’s Slowdance

Action DJ Academia совместно с Concept Market представят вам 2 искры андеграундной московской сцены DAN JAMKINSUN и DOP'Q. Участники одного из самых успешных клубных проектов SLOWDANCE поделятся секретами творчества и расскажут начинающим диджеям, как реализовать себя на столичной клубной сцене.

«Авто-Авангард», официальный дилер BMW в России, стал официальным авто партнёром CONCEPT MARKET.

www.bmw-avangard.ru/

25.12.2016

GIPSY, Болотная набережная, 3/4, вход свободный

conceptm.ru

www.facebook.com/conceptmru

www.facebook.com/events/1259283957446932/

www.instagram.com/conceptm.ru

vk.com/conceptmru

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