Concept Market Sorry Summer

Осень – очень важное время в fashion-мире - период презентаций новых коллекций. Concept Market предлагает свою подборку новинок, состоящую из более чем ста дизайнеров различных марок одежды, обуви, ювелирных изделий, косметики и аксессуаров. Внушительный список участников маркета – отличный шанс для посетителей выбрать все самое крутое и актуальное в одном месте.

Почему “Sorry Summer”? Все просто: еще одна ключевая тема маркета 10 сентября распродажа летних коллекций. Супер-находка для тех, кто затянул с отпуском, собираться в теплые края или на долгую зимовку.

Еще одна фишка Concept Market, в том, что это история не только про fashion, ведь среди участников всегда можно увидеть и имиджмейкеров, и стилистов, и визажистов, тату мастеров, художников и музыкантов.

Своей главной задачей Concept Market видит отражение современных (порой даже ультрасовременных) тенденций в моде, современном искусстве, музыке и технологиях.

Пространство Concept Market поделено на тематические зоны:

Beauty zone – где команда профессиональных стилистов и визажистов от официального партнера сделает макияж и прическу всем желающим, при этом совершенно бесплатно;

Style Service zone – где будут работать профессиональные имиджмейкеры, которые помогут гостям на практике разобраться в ярком мире концептуальной моды;

Tattoo Concept zone – где будут представлены самые крутые тату-студии Москвы;

Concept Gallery zone – пространство с картинами, фотоработами и арт-объектами от талантливых, современных художников;

Как всегда, позаботились на Concept Market и о самых важных, маленьких гостях, для которых будет работать Kids zone – площадка с развлекательными программами и мастер-классами.

Кстати про музыку, Concept Market предполагает музыкальное сопровождение, за которое отвечают лучшие музыканты и DJ’s столицы.

В целом, предстоящий Concept Market - отличная возможность интересно и с пользой провести время в креативной и творческой компании.

10 сентября – встречаем осень “на стиле” и говорим лету: «Sorry Summer!»

* Concept Market – мир альтернативной моды и взглядов. Место, где люди проводят время за качественным шоппингом, слушая хорошую актуальную музыку.

Маркет проходит на различных модных площадках в Москве. Традиционно в нем принимают участие концептуальные бренды, отличающиеся оригинальным стилем и безусловным качеством. Каждый участник делится с гостями маркета своими инновационными идеями, разработками, историей создания, философией и идеологией.

Среди участников: - Mixed Feelings, Welcomeblack, SENSORIUM, Madisshoes, Tarakanova, 3,14 project, Holynoseparfums, Angulo.Moscow, Void Shoes, White Crow, Naidal, Ki-No Concept, Sandro Sherents, Ttomahouse, Cloudburst, Noel concept, WOOWOOKI, Ксения Оганесян, DANIIL LANDAR, Daniel Doshe, DOT, YM, KRAKATAU, NOMAD GOBA, IshikiI, Curly House и др.

conceptm.ru

www.facebook.com/conceptmru

www.instagram.com/conceptm.ru

www.facebook.com/events/109930009707365/

vk.com/conceptmru

#conceptfashionfest

#conceptmarket

#conceptm