Concept Market Spring Session

Посетители маркета получат возможность приятно и интересно провести время за отменным шоппингом в сопровождении актуальной электронной музыки в кругу интересной и креативной публики.

В мероприятии примут участие несколько десятков дизайнеров, работающих над созданием одежды и обуви, стильных аксессуаров, имиджмейкеры, стилисты и визажисты, тату мастера, художники и музыканты.

Concept Market – это мир альтернативной моды и концептуального дизайна, направленный на выражение индивидуальности, где все желающие могут стать частью нового модного направления. Это место новой формации, призванное не просто продавать особенные товары, а собирать сообщество единомышленников, где всегда можно пообщаться о последних тенденциях и поделиться своими рассказами и эмоциями.

На маркете будет представлена одежда, обувь, модные аксессуары, ювелирные изделия и много другое. АРТ декорированные тематические зоны завладеют вниманием гостей маркета.

На кануне праздника «8 Марта» всех женщин ждут приятные сюрпризы. И конечно же на маркете можно будет приобрести интересные и незаурядные подарки для своих любимых.

Помимо покупок, можно будет посетить специальные зоны:

Beauty zone – где работает команда профессиональных стилистов и визажистов от официального партнера мероприятия сделает макияж и прическу совершенно бесплатно всем желающим; Так же для мужчин в этот денут работать Барбер мастера.

Photo zone – тут команда фотографов проводит мини фотосеты в только что купленных нарядах;

Tattoo Concept zone - здесь будут представлены лучшие тату студии г. Москва.

Vinyl picnic zone – новая локация на карте маркета, где можно будет послушать и купить виниловые пластинки различных направлений редкой и электронной музыки;

Kids zone – площадка для детей с развлекательными программами и мастер-классами;

Style Service - на маркете будут работать профессиональные имиджмейкеры, которые помогут гостям разобраться в мире концептуальной моды.

«CONCEPTM» представляет следующих дизайнеров: Pirosmani Studio, Lena Karnauhova, Mixed Feelings, Angulo.Moscow, Void Shoes, White Crow, , Naidal, Not My Size, Ki-No Concept, Sandro Sherents, Ttomahouse, Cloudburst, Noel concept, WOOWOOKI, Ксения Оганесян, DANIIL LANDAR, Daniel Doshe, DOT, YM, KRAKATAU, NOMAD GOBA, Sensorium, IshikiI, Curly House и многих других.

После весеннего события “Concept Crew” начнёт подготовку к трехдневному летнему фестивалю Concept Fashion Fest, который пройдёт в одном из центральных парков Москвы в начале июня.