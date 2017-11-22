Concept Market Wonderspace

Совсем скоро, 10 декабря, Concept Market отметит двухлетие. За два года Concept Market стал центром притяжения ведущих деятелей авангардной культуры и провел пятнадцать мероприятий. Шестнадцатый Market с названием Wonderspace будет по-настоящему праздничным.



Что такое Concept Market, и почему это круто?

Concept Market — первое в России сообщество, генерирующее мероприятия, направленные на продвижение и развитие индустрии концептуальной моды, музыки и дизайна.

Concept Market — пожалуй, лучшая платформа для талантливых дизайнеров, профессиональный инструмент для их продвижения и качественного роста.

Concept Market — это мощная команда. Concept Community создает проект, который по-настоящему актуален и известен на всю Россию.

Concept Market — место сосредоточения главных творческих и медийных деятелей города.

Concept Market — это уникальная творческая атмосфера, в которой хочется не только покупать, но тоже стать создателем.



Чего ждать на этот раз?

Прежде всего, мы хотим сделать этот Market по-настоящему праздничным. Интерьер, музыка, еда, напитки, сюрпризы — все это с порога будет погружать наших гостей в атмосферу Рождества.

На Concept Market приходят за тем, чтобы окунуться в мир бесконечного выбора и получить удовольствие от процесса. Это возможность не только купить одежду, украшения, обувь и аксессуары, но и пообщаться напрямую с их творцами. Таким образом, Вы покупаете не вещи, Вы покупаете истории.

На этот раз выбирать можно будет из коллекций «Осень-зима 2017-2018», лимитированных распродаж летних коллекций (это для тех, кто улетает зимовать в теплые края). А также самое время выбрать подарки, наряды, образы и украшения к Новому Году. Они уже ждут своих обладателей.

Ведущие дизайнеры и шоу-румы, актуальные мульти-брендовые магазины из разных городов России и Зарубежья специально готовились к маркету — это около 100 представителей концептуальной моды. Таким образом, Вы получаете возможность уникального выбора и можете значительно сэкономить время — приобрести все, что нужно, в одном месте.

Что посмотреть и чем заняться?

Пространство Concept Market поделено на тематические зоны:

Fashion

Каждый час, начиная с 16:00 во внутреннем зале Gipsy будут проходить кулуарные fashion show от знаковых участников СM. Жемчужиной станет гала-показ, главными героями которого выступят не только модели, но и друзья проекта — звезды, блогеры, представители fashion-индустрии, люди, которые создают современную концептуальную моду, самое время увидеть их на подиуме.

Beauty



Любой желающий сможет сделать прическу и макияж абсолютно бесплатно, в этом нам помогает профессиональные стилистов и визажистов от официального партнера. Зона станет центром притяжения для всех неравнодушных к beauty-индустрии — здесь можно будет узнать о новых тенденциях и о том, какие образы будут актуальны для встречи Нового Года. Так же будут проходить мастер классы по must-have тенденциям.



Style Service



Здесь профессиональные имиджмейкеры под руководством Анны Гусевой, помогут гостям с навигацией в ярком мире концептуальной моды, например, помогут подобрать образ под настроение. Консультации и шоппинг туры проводятся бесплатно.



Kids



Все лучшее — нашим маленьким гостям. Для них будет работать площадка с развлекательными программами и тематическими мастер-классами. Их ждут сюрпризы и подарки. И конечно же так всем полюбившийся огромный бассейн с шариками будет ждать своих пловцов.

Приятные сюрпризы?

Конечно. Во-первых, как вы уже поняли, это рождественский Concept Market! Поэтому на входе Вас будет ждать согревающий рождественский пунш и много других приятностей. Интересные и необычные блюда подадут в зоне стрит-фудкорта. А после 22:00 маркет превратится в новогоднюю вечеринку.

Интерьерный стиль на площадке взял на себя мебельный бренд №1 в России, «Archpole», особый партнер Concept Market.

Удивлять ценителей моды в этот день будут:

17:00 – BLackBlack с детским показом

18:00 – Errorr

19:00 – Katami Wear

20:00 – MyMokondo

21:00 – WelcomeBlack

22:00 – GALASHOW

«CONCEPTM» представляет следующих дизайнеров: Mixed Feelings, Angulo.Moscow, Void Shoes, Ganor Dominic, White Crow, , Sandro Sherents, Ttomahouse, Noel concept, DANIIL LANDAR, KRAKATAU, NOMAD GOBA, Sensorium, Curly House, Liza Sidorina, White Crow, DMT.Orihitam, De Frons и многих других.

* Concept Market – мир альтернативной моды и взглядов. Место, где люди комфортно проводят время за качественным шоппингом, слушая хорошую актуальную музыку.

Традиционно в нем принимают участие концептуальные бренды, отличающиеся оригинальным стилем и безусловным качеством. Каждый участник делится с гостями маркета своими инновационными идеями, разработками, историей создания, философией и идеологией.

Gipsy, Болотная набережная, 3/2

conceptm.ru

www.facebook.com/conceptmru

www.instagram.com/conceptm.ru

www.facebook.com/events/761026630768000

vk.com/conceptmru

#conceptfashionfest

#conceptmarket

#conceptm