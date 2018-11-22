Conde Nast закрывает испанский Vogue

Издательский гигант объявил о намерении прекратить выпуск бумажной версии Vogue Espana.

Сразу несколько источников сообщили сегодня, что издательство Conde Nast закрывает еще одну бумажную версию Vogue. Из-за нерентабельности с будущего года перестанут выходить в свет испанские номера журнала. Однако холдинг намерен сохранить издание в онлайн-формате. Официальных комментариев от представителей Conde Nast пока что не было, ситуация должна проясниться в ближайшее время.