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Артем Кузелев

Conde Nast закрывает испанский Vogue

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  • 22 Ноября 201813:05
Сюжеты: Vogue

Издательский гигант объявил о намерении прекратить выпуск бумажной версии Vogue Espana.

Сразу несколько источников сообщили сегодня, что издательство Conde Nast закрывает еще одну бумажную версию Vogue. Из-за нерентабельности с будущего года перестанут выходить в свет испанские номера журнала. Однако холдинг намерен сохранить издание в онлайн-формате. Официальных комментариев от представителей Conde Nast пока что не было, ситуация должна проясниться в ближайшее время.

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