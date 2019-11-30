Conde Nast закрывает обе версии Glamour Italia

Руководство издательского гиганта приняло решение отказаться от бумажной и онлайн-версии итальянской версии журнала.

Третьего декабря в свет выйдет последний номер итальянской версии журнала Glamour, просуществовавшей 27 лет. Об этом сайту WWD сообщил главный исполнительный директор Conde Nast Italia Феделе Усаи. В беседе топ-менеджер отметил: «Главная цель Conde Nast – создавать новое. Моя главная забота сейчас заключается в создании продуктов, которые будут работать в будущем. Для этого нам необходимо принимать трудные решения: например, закрыть такой легендарный бренд, как Glamour, который умел разговаривать с читателями, но сейчас аудитория воспринимает контент совсем не так, как раньше». Кроме того, издательство закроет и сайт журнала, а затем сосредоточится на выпуске итальянских версий Vogue и Vanity Fair, а также La Cucina Italiana.