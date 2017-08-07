Conde Nast закрывает журналы – сотрудники бастуют

Работники итальянского подразделения издательского гиганта объявили забастовку.

На днях стало известно, что итальянское отделение холдинга Conde Nast решило закрыть стразу четыре издания. Из-за нерентабельности перестанут выходить такие периодические бумажные приложения, как L’Uomo Vogue, Vogue Bambini, Vogue Sposa и Vogue Gioiello. В ответ на решение руководства, за которым последует масштабное сокращение кадров, сотрудники подразделения начали забастовку.

Сейчас известно, что холдинг предложил каждому из 40 сокращаемых сотрудников выходное пособие в размере одной зарплаты. Однако работники Conde Nast заявили, что их не устраивают такие условия. Кроме того, журналисты потребовали, чтобы издательство возобновило выпуск всех четырех журналов и отказалось от сокращения штата.