Conscious Sport – еще одна новая линия H&M

Шведский ретейлер сообщил о запуске экологичной линейки спортивной одежды.

Компания H&M представила новую линию Conscious Sport, которую составила одежда для занятий спортом и активного отдыха. Все модели коллекции выполнены из экологичных материалов: переработанного полиэстера. В модельный ряд Conscious Sport вошли бесшовные леггинсы, бра, толстовки и топы, в которых комфортно и безопасно заниматься бегом, йогой и атлетикой. Некоторые вещи уже можно приобрести на сайте H&M и в некоторых магазинах марки.