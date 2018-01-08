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Артем Кузелев

Conscious Sport – еще одна новая линия H&M

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  • 08 Января 201812:08
Сюжеты: H&M

Шведский ретейлер сообщил о запуске экологичной линейки спортивной одежды.

Компания H&M представила новую линию Conscious Sport, которую составила одежда для занятий спортом и активного отдыха. Все модели коллекции выполнены из экологичных материалов: переработанного полиэстера. В модельный ряд Conscious Sport вошли бесшовные леггинсы, бра, толстовки и топы, в которых комфортно и безопасно заниматься бегом, йогой и атлетикой. Некоторые вещи уже можно приобрести на сайте H&M и в некоторых магазинах марки.

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