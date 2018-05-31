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Модная Лена

Converse Japan x GORE-TEX Chuck Taylor High «Multicolor»

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  • 31 Мая 201814:58
Сюжеты: Кеды, Converse, GORE-TEX

 Если когда - либо был повод , чтобы совершить поездку в Японию, этот новый Chuck Taylor All Stars, оно безусловно стоит 14-ти часового полета.

Converse Japan, это «многоцветное» издание популярной модели в сотрудничестве с компанией GORE-TEX, который разрабатывал водостойкую подкладку. Одна сторона кед оливкового цвета, а вторая коричневого, остальные детали темно-синие, все это подчеркивает белая подошва в дополнение к четкой отстрочке. Итак ... когда следующий полет фантазии?

Вы можете схватить свою пару Japan x GORE-TEX Chuck Taylor High «Multicolor» в интернет-магазине бренда .

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