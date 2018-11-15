Cовместный проект Aizel.ru & Cartier

Дом Cartier и интернет-магазин Aizel объявляют о начале сотрудничества и представляют первый совместный проект. Он посвящен запуску новой коллекции Juste un Clou, которая пропитана духом молодого поколения и является противоположностью напыщенной роскоши.

Проект является дебютным сотрудничеством Дома с российским online-ритейлером. Ранее Aizel анонсировал сотрудничество с такими крупными международными брендами, как Chanel и Vacheron Constantin.

Героями проекта Cartier & Aizel.ru стали новые герои современности: музыкант Дарья Фишер, гонщица Юлия Мигунова-Хегай и художник Миша Most. Они молодые и внутренне свободные, занимаются любимым делом и остаются собой в любой ситуации. Герои проекта рассказали о том, что их вдохновляет, ответили на несколько вопросов и продемонстрировали, как сочетать новые модные тренды с ювелирными украшениями Juste un Clou.

Интернет-магазин Aizel.ru основан в 2011 году предпринимательницей Айсель Трудел и входит в концерн Aizel Group. Маркетплейс представляет продукцию более 700 брендов, дизайнеров и компаний с доставкой в 16 тыс. городов России и СНГ.