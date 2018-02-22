COZY HOME – блаженство сна

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Не секрет, что человек во сне проводит третью часть своей жизни. Почему же, выбирая новое выходное платье, деловой костюм, мы готовы часами бродить по бутикам, а к выбору наряда для сна мы относимся куда менее ответственно. А зря! Ведь недаром существует поговорка: «Как спишь – так и живешь!»

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