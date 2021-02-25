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Алексей Бобровский

CPM – Collection Premiere Moscow 2021

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  • 25 Февраля 202116:53
Сюжеты: CPM

С 22 по 25 февраля в павильонах Экспоцентра проходит 35-я выставка CPM – Collection Premiere Moscow.

CPM представляет весь мир моды. В 15 выставочных залах представлено 50 различных групп товаров, включая женскую одежду, мужскую одежду, детскую одежду, вечернюю одежду, одежду больших размеров, а также одежду для активного образа жизни. Кроме того, выставка СРМ предлагает специализированные сегменты: CPM premium, CPM accessories & shoes, CPM BODY & BEACH, CPM kids, CPM Shop & Retail Solutions. Выставка СРМ в Москве – крупнейшая международная выставка моды в Восточной Европе. Байеры могут получить на выставке информацию о новейших модных тенденциях и заказать коллекции следующего сезона у многочисленных международных брендов. Bыставка СРМ является профильным мероприятием только для специалистов легкой и текстильной промышленности.
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