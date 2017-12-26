Cпортсмены в беговых кроссовках MBT поднимаются высоко в горы

Команда скандинавских спортсменов Skylotec, спонсором которой выступает компания MBT, продолжает покорять новые горизонты и вершины.

Осенью-2017 смелые и отважные во главе с Джонасом Андерсеном приняли участие в испытании в Индии (Expedition India Adventure race). На старт гонки вышли 14 команд из разных стран. В их числе была и Skylotec. Участники должны были преодолеть дистанцию протяженностью 450 км. Представленные дисциплины – рафтинг по реке, спуск с горы на велосипеде, трейлраннинг.

Гонка проходила в горной местности. Перепады высот, акклиматизация, меняющиеся погодные условия – все это создавало для спортсменов определенные трудности.

Джонас Андерсен и члены его команды проходили испытания в беговых кроссовках Speed от MBT. Специальная конструкция подошвы и применение инновационных материалов обеспечивают надежную защиту ног бегуна, дают дополнительный комфорт.

Отметим, что это была не обычная гонка. Так, например, в процессе акклиматизации участники посетили Кардунг Ла – самую высокую мотодорогу в мире, расположенную на высоте 5359 метров над уровнем моря.

К сожалению, в этот раз команде Skylotec не удалось дойти до финиша. Они преодолели несколько этапов, но сказались большие перепады высот и у участников начались проблемы со здоровьем, ощущалась сильная нехватка кислорода. Они пытались продолжить гонку, но становилось только хуже и тогда участники приняли решение вызвать спасателей. На вертолете их доставили в лагерь и оказали необходимую медицинскую помощь.

- Жаль, что не удалось завершить гонку, но каждый из нас извлек для себя определенные уроки и это был потрясающий незабываемый опыт. Эта ситуация еще больше сплотила нас, и мы с нетерпением ждем новых испытаний, - отметили участники Skylotec.

Мировой бренд MBT, специализирующийся на выпуске моделей с полукруглой физиологической подошвой, с 2016 года выступает спонсором команды Джонаса Андерсена. В этом году спортсмены стали победителями Expedition Afrika 2017. А в прошлом году они успешно выступили на соревнованиях в Австралии и Китае.

Преодолевать испытания команде помогают кроссовки из коллекции MBT Running (выпускается с 2016 года), которые продаются в разных странах, включая Россию.

В коллекции представлено три модели:

Speed – легкие и комфортные кроссовки, подходят и для бега, и для прогулок.

GT созданы специально для заядлых бегунов, которым важно максимальное смягчение и улучшение перехода со срединной части стопы на переднюю.

Zee обеспечивают максимальную амортизацию во время бега и тренировок. Также подходят для восстановления после длительных забегов и усиленных тренировок.

Более подробно ознакомиться с беговой коллекцией и другими моделями MBT можно на mbt.com и mbtshoes.ru