Crate and Barrel открывает новый магазин в Москве

Бренд, который в прошлом столетии изменил массовый рынок аксессуаров и мебели для дома, продолжает развитие собственной сети на российском рынке. 16 февраля Crate and Barrel, международная сеть магазинов современной мебели, предметов интерьера и декора, открыла второй полноформатный магазин в России. Новое пространство площадью 2013 кв.м на территории ТЦ «Метрополис» запущено компанией Догуш Авеню (Doğuş Avenue), обладающей эксклюзивными правами на развитие бренда Crate and Barrel на территории Восточной Европы. Инвестиции в новый магазин составили 2,5 млн. долларов. С момента запуска первого московского магазина в сентябре 2014 года было выдано 12 000 карт лояльности и заключено более 1000 контрактов с дизайнерами интерьеров, архитекторами и декораторами. Средний чек за покупку составил 13,5 тыс. рублей, а среднее количество товаров в одном чеке – 4,4 единицы. Соотношение оборота мебели к другим категориям товаров зафиксировано на уровне 51% к 49%. За прошедшие два года самыми популярными товарами в категории мебель стали диваны для гостиных Axis. Также российским потребителям очень понравилась линейка кроватей Colette в классическом стиле в разных цветах обивки, каждый раз новом в очередном сезоне, а также коллекция Atwood, выполненная из переработанной бразильской древесины пероба. Особенной популярностью пользовались удобные кухонные острова Belmont в нежном мятном оттенке и довольно брутальные, выполненные в индустриальном стиле, барные столы Galvin в сочетании с плетеными стульями Tig. В течении двух лет присутствия бренда на рынке был замечен неугасающий интерес покупателей к клубным кожаным креслам из коллекции Metropole, а также к барным кабинетам из цельных пород древесины из самых разных коллекций. Что касается категории товаров для кухни, то большим спросом пользовалась коллекция French Kitchen, представленная в широкой линейке сервировочных блюд и кухонных принадлежностей для готовки. В категории декор лидируют культовые для бренда зеркала в виде солнца Clarendon и очаровательные птички Kiwi. Помимо этого, особенной популярностью пользуются товары для праздничной сервировки и текстиль в виде подушек и индивидуальных пледов.

Знаковыми достижениями Crate and Barrel за 2 года присутствия на рынке стали:

1) Участие в съемках фильма Яна и Янко от кинокомпании Магнум, премьера которого состоится уже 30 марта 2017 года. Интерьер квартиры, в которой проживает главная героиня фильма вместе со своим сыном, полностью обустроен мебелью и декором Crate and Barrel.

2) Участие в проекте Вова совместно с изданием AD. В рамках проекта была обустроена квартира выходца из детского дома Вовы, которому государство выделило свою собственную квартиру.

3) Два года подряд бренд Crate and Barrel обустраивал интерьер зимней студии городского канала Москва-24.

Новый магазин предоставляет полный ассортимент продукции в высшей ценовой категории масс-маркета: крупногабаритную мебель, предметы декора и сервировки, а также товары для кухни – в общей сложности более 12 000 товарных единиц. Общее обновление коллекции будет проходить 2 раза в год, согласно коллекциям весна-лето и осень-зима. Более того, экспозиция магазина будет обновляться примерно каждые 2 месяца согласно праздникам и специальным коллекциям. Оформление торгового пространства Crate and Barrel погружает посетителей в домашнюю обстановку, в которой аксессуары и предметы интерьера сгруппированы по жилым зонам, активностям, стилю и цвету.

«Сам факт того, что мы открываем наш второй магазин в одном из лучших торговых центров столицы, даёт нам все основания ожидать достижения весьма амбициозных финансовых результатов. Но помимо финансовой составляющей нам не менее важно познакомить как можно больше людей с воодушевляющими идеями и решениями, которые бренд Crate and Barrel транслирует миру на протяжении 55 лет», - комментирует региональный директор Crate and Barrel Россия Тимофей Тарарин.

На данный момент штат компании Crate and Barrel в России составляет 76 сотрудников, с открытием второго магазина бренда планируется расширение до 100 человек. Важно отметить, что компания ориентирована на развитие своих кадров: около 50% сотрудников Crate and Barrel в Метрополисе были промотированы на более высокие позиции в новом магазине.