Crocs представил коллаборацию с Liberty London

Сrocs и Универмаг Liberty London запустили коллаборацию: в продажу поступила новая коллекция классических сабо с цветочными и абстрактными принтами.



Liberty London известен своими великолепными шелковыми шарфами с затейливыми узорами. Богатое наследие Liberty London вдохновило Crocs создать обувь с уникальными весенними принтами. Оригинальные, стильные и комфортные сабо представляют собой сочетание классического силуэта и исключительных цветовых решений. По уникальному дизайну Liberty London также созданы необычные джиббитсы.

В России лимитированные сабо и джиббитсы можно приобрести на сайте crocs.ru. Стоимость сабо составляет 4 599 рублей, джиббитсов - 199 рублей за штуку.