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Crocs представил коллаборацию с Liberty London

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  • 06 Апреля 202014:29
Сюжеты: Crocs

Сrocs и Универмаг Liberty London запустили коллаборацию: в продажу поступила новая коллекция классических сабо с цветочными и абстрактными принтами. 

Liberty London известен своими великолепными шелковыми шарфами с затейливыми узорами. Богатое наследие Liberty London вдохновило Crocs создать обувь с уникальными весенними принтами. Оригинальные, стильные и комфортные сабо представляют собой сочетание классического силуэта и исключительных цветовых решений. По уникальному дизайну Liberty London также созданы необычные джиббитсы.

В России лимитированные сабо и джиббитсы можно приобрести на сайте crocs.ru. Стоимость сабо составляет 4 599 рублей, джиббитсов - 199 рублей за штуку.

 

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