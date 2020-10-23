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Crocs представляет эксклюзивную пару cабо в честь Дня Crocs

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  • 23 Октября 202018:37
Сюжеты: Crocs

Каждый октябрь бренд радует покупателей новыми сюрпризами. В 2018 году Crocs выпустил эксклюзивные золотые сабо, стилизованные под крокодилью кожу. В кроктябре 2019 года в продажу поступила ограниченная серия сабо с уникальными светящимися джиббитсами. 

А в этом году фанатов бренда ждут эксклюзивные разноцветные классические сабо с тремя пяточными ремешками. Об этом бренд рассказал на своей странице в Instagram.  Отверстия для джиббитсов есть не только в самих сабо, но и в тройном ремешке. Эту пару можно украсить сразу 50 джиббитсами – например, из лимитированного календаря Jibbitz Calendar, доступного к заказу на сайте crocs.ru и в розничных магазинах. Сабо и календарь разработаны в коллаборации с ведущим streetwear-брендом Pizzaslime. Вместе Crocs и Pizzaslime создали настоящий простор для кастомизации обуви.

Сабо будут продаваться всего один день, 23 октября на сайте crocs.ru по цене 3799 руб. за пару.

 

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