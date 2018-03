Crocs запустил новую коллекцию LiteRide

Crocs, мировой лидер в повседневной обуви для женщин, мужчин и детей, представил всемирный дебют коллекции LiteRide™. При ее создании была использована самая инновационная технология комфорта на сегодняшний день. Ученые создали безукоризненный, поистине магический, комфортный материал. Он позволяет потребителям ощутить восхитительное сочетание поддержки стопы и шелковой мягкости, тем самым показывая, что Crocs всегда стремится именно к удобству.

Ключевым элементом коллекции является одноименная подошва LiteRide™, которая сочетает в себе спорт, комфорт и последние модные тренды и силуэты. С помощью новых технологий, обувь LiteRide™ на 40% мягче и на 25% легче оригинального Classic Croslite™, любимого и узнаваемого потребителями материала. Помимо повышенного уровня комфорта, дизайн LiteRide стал более современным благодаря новым обтекаемым формам.

«Понятие «комфорт» постепенно эволюционирует из «прихоти» в «необходимость», и мы уверены, что коллекция LiteRide™ сможет этому поспособствовать», – говорит Мишель Пул, старший вице-президент Crocs отдела глобальной продукции и маркетинга. «На самом деле, наша технология комфорта LiteRide идеально подходит тем потребителям, которые хотят чувствовать удобство 24/7 или же просто получить стильное дополнение к спортивной одежде».

Весенне-летняя коллекция LiteRide™ 2018 предлагает широкий выбор мужской и женской обуви, которая соответствует возрастающей популярности спортивных предметов гардероба. В коллекцию LiteRide™ входят следующие модели: the Clog (Сабо), the Slide и the Flip (шлепанцы), the Slip-On (лоуферы), the Lace (обувь на шнуровке), the Pacer (кроссовки) and the Mule (мюли).

LiteRide™ будет доступна на сайте crocs.ru и в магазинах по всему миру в текущем месяце по ценам, варьирующимся между 2 799 руб. за LiteRide™ Slide и 4 899 руб. за мужские LiteRide™ Lace, а LiteRide™ Clog обойдутся в 3 499 руб.