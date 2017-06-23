Вход
ADV
Интересно
Deichmann (16)
Все сюжеты
София Голдблатт

Cupcake Couture - "сладкая" мода от Deichmann

  • 111
  • 0
  • 23 Июня 201719:00
Сюжеты: Deichmann

Новая коллекция Cupcake Couture от бренда обуви Deichmann напоминает магазин сладостей: словно конфетки, обувь выполнена в ярких девичьих цветах, в том числе сиреневом и мятном, и, словно торты, украшена металлическими деталями и аппликациями в форме сердечек и цветочков.

Летняя коллекция отличается разнообразием как спортивной обуви - от модных кед и слипонов до высоких кроссовках на липучках, так и классической: легкие ботиночки, изящные балетки с ремешком на щиколотке, а также сандалии на небольшой, но удобной платформе будут соревноваться за девичье сердце в этом сезоне.

Родители могут быть спокойны за то, что их маленьких модницам будет комфортно -  Deichmann гарантирует, что их обувь не только удобна для носки, но и полезна для правильного развития детской стопы. Порадуют мам и пап также «вкусные» цены: от 699 рублей за кеды для малышей от 1 года.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru