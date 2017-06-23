Cupcake Couture - "сладкая" мода от Deichmann

Новая коллекция Cupcake Couture от бренда обуви Deichmann напоминает магазин сладостей: словно конфетки, обувь выполнена в ярких девичьих цветах, в том числе сиреневом и мятном, и, словно торты, украшена металлическими деталями и аппликациями в форме сердечек и цветочков.

Летняя коллекция отличается разнообразием как спортивной обуви - от модных кед и слипонов до высоких кроссовках на липучках, так и классической: легкие ботиночки, изящные балетки с ремешком на щиколотке, а также сандалии на небольшой, но удобной платформе будут соревноваться за девичье сердце в этом сезоне.

Родители могут быть спокойны за то, что их маленьких модницам будет комфортно - Deichmann гарантирует, что их обувь не только удобна для носки, но и полезна для правильного развития детской стопы. Порадуют мам и пап также «вкусные» цены: от 699 рублей за кеды для малышей от 1 года.