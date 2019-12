CustomizeMe представила новогоднюю лимитированную коллекцию.

В студии CustomizeMe можно создать свой дизайн одежды. На худи, свитшотах или футболках команда вышивает изображения и надписи по задумке заказчика. Но для тех, кто не хочет или не может скреативить свой дизайн, при этом уже задумывается о новогодних хлопотах, в CustomizeMe решили выпустить лимитированную новогоднюю коллекцию.

● 11 готовых дизайнов и 1 дизайн с возможностью кастома

● Тематика дизайнов разная. Например, белая футболка с вышивкой «Santa baby» или черный худи с ироничной надписью « 2019 Ok, 2020 is my year»

● Все вещи — футболки, худи и свитшоты из 100% хлопка. Мы за качественную базу!

● Коллекция будет лимитированной. Ведь Новый год только раз в году.

Справка о CustomizeMe

Создавая готовые коллекции, мы все же делаем упор на кастомные изделия. Это уникальные и одновременно носибельные вещи, а не сувенирная продукция. Худи, свитшоты и футболки из 100% хлопка отлично вписываются в основу гардероба.

В студии CustomizeMe на Петровке каждый может придумать свой дизайн и получить уникальное изделие.

Адрес: Петровка 23/10, строение 5, этаж 4 Официальный сайт: https://customizeme.ru/