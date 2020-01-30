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Диана Мицкевич

Цвет года: роскошь синего от Yves Delorme

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  • 30 Января 202015:21

Цветом 2020 года был выбран Classic Blue - «классический синий». Yves Delorme не смогли оставить данное событие без внимания.

Этот «глубокий вневременный и неизменный оттенок синего напоминает нам о бесконечном вечернем небе, заставляет смотреть на вещи, выходя за рамки очевидного, побуждает к глубоким размышлениям и расширению перспектив, помогает сконцентрироваться и придать ясности мыслям.

 

 

    В наши дни, когда потребность в вере и доверии ощущается особенно остро, «классический синий» успокаивает и дарит то ощущение уверенности и постоянства, на которые всегда можно положиться», — отметила исполнительный директор Института цвета Pantone Леатрис Эйсман.   

 

Поскольку классический синий ассоциируется со свежестью, прохладой и элегантностью, снимает агрессию, восстанавливает душевный покой, дарит чувство удовлетворенности, а главное - не надоедает, то дизайнеры с удовольствием используют его в оформлении интерьеров усложняя как до глубинно темных, так и до почти прозрачных светлых оттенков.

Этот цвет отлично сочетается с со светлыми оттенками серого, желтым, нежно-голубым, сиреневым, бледно-красным. Будет великолепно выглядеть на фоне нейтрального бежевого, песочного и горчичного цветов. Ну а бессмертной классикой считается сочетание синего с белым — беспроигрышный выбор.

 

Вариантовего использования множество – от фонового (таким оттенком можно выкрасить всю стену) до акцентного цвета, позволяющего сделать нейтральный интерьер более ярким.

Акценты могут быть крупными, например, синий диван в нейтральной гостиной или синее постельное белье в жемчужно-серой спальне (очень элегантное сочетание), а могут и не очень – двери, шторы, пледы и покрывала, декоративные подушки, полотенца и скатерти, рамки для фото и вазы.

 

Продуманное применение синего и его оттенков позволит визуально расширить комнату или «охладить» помещение с большими окнами на солнечную сторону, создать умиротворяющую атмосферу в спальне или детской. Главное – знать меру, поскольку переизбыток синего способен ввести в депрессию.

В салонах Yves Delorme вы найдете постельное белье, халаты и полотенца, уютные пледы, декоративные подушки и прочие аксессуары для дома модной цветовой гаммы не только самого бренда, но и Ralph Lauren Home, Kenzo, Iosis и Yves Delorme life style.

По данным пресс-службы бренда. 

 
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