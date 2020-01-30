Цвет года: роскошь синего от Yves Delorme

Цветом 2020 года был выбран Classic Blue - «классический синий». Yves Delorme не смогли оставить данное событие без внимания.

Поскольку классический синий ассоциируется со свежестью, прохладой и элегантностью, снимает агрессию, восстанавливает душевный покой, дарит чувство удовлетворенности, а главное - не надоедает, то дизайнеры с удовольствием используют его в оформлении интерьеров усложняя как до глубинно темных, так и до почти прозрачных светлых оттенков.

Этот цвет отлично сочетается с со светлыми оттенками серого, желтым, нежно-голубым, сиреневым, бледно-красным. Будет великолепно выглядеть на фоне нейтрального бежевого, песочного и горчичного цветов. Ну а бессмертной классикой считается сочетание синего с белым — беспроигрышный выбор.

Вариантовего использования множество – от фонового (таким оттенком можно выкрасить всю стену) до акцентного цвета, позволяющего сделать нейтральный интерьер более ярким.

Акценты могут быть крупными, например, синий диван в нейтральной гостиной или синее постельное белье в жемчужно-серой спальне (очень элегантное сочетание), а могут и не очень – двери, шторы, пледы и покрывала, декоративные подушки, полотенца и скатерти, рамки для фото и вазы.

Продуманное применение синего и его оттенков позволит визуально расширить комнату или «охладить» помещение с большими окнами на солнечную сторону, создать умиротворяющую атмосферу в спальне или детской. Главное – знать меру, поскольку переизбыток синего способен ввести в депрессию.

В салонах Yves Delorme вы найдете постельное белье, халаты и полотенца, уютные пледы, декоративные подушки и прочие аксессуары для дома модной цветовой гаммы не только самого бренда, но и Ralph Lauren Home, Kenzo, Iosis и Yves Delorme life style.

По данным пресс-службы бренда.