Цветные грани KoJewelry поражают воображение

Россыпь сердец в области ключицы в виде цепочки HEARTS украшают утонченную женскую часть тела, а дождь из мелких синтетических бриллиантов на мочке уха (серьги DIAMONDS RAIN), серьги-подвески каплевидной формы (серьги DROPS) или бриллиантовые пусеты в зависимости от случая способны завершить любой образ, отвечая основным трендам текущего сезона.

Романтичные браслеты HEARTS напоминают браслеты TENNIS из прошлой коллекции, их форма позволяет сочетать браслеты между собой.



Для любительниц классики бренд KoJewelry выпустил линию каркасных браслетов ETERNITY – настоящий бестселлер, за счет своей лаконичности и возможностью выбрать цвет металла сочетается как с браслетами TENNIS, так и между собой.

Изделия из коллекции весна-лето 2018 станут приятным и желанным сюрпризом для любимых дам на любое событие, будь то годовщина или день рождения. Украшения прекрасно дополнят как вечерний выход, так и casual-образ в виде джинс и кашемирового свитера.

Все изделия изготовлены из серебра 925 пробы, в качестве камней использованы синтетические бриллианты, не уступающие в блеске настоящим.