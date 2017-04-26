Цветные сны с новой коллекцией одежды для сна ТВОЕ+Looney Tunes

Пижама - удобная и практичная одежда для сна, которая может быть не только уютной, но и стильной. Дизайнеры бренда ТВОЕ создали коллекцию пижам и ночных сорочек нежных цветов для нее с яркими принтами мультипликационных персонажей, которые поднимут настроение этой весной даже в моменты раннего пробуждения.

Коллекция одежды для сна ТВОЕ+Looney Tunes представлена сорочками, комплектами из футболок и шортов, маек и брюк, которые можно комбинировать между собой.

Все пижамы и сорочки из новой коллекции выполнены из высококачественного 100-процентного хлопка, идеально подходящего для сна.

Каждая девушка сможет выбрать пижаму или сорочку с принтом по душе - здесь всеми любимый с детства кролик-весельчак Багз Банни, неразлучная пара Сильвестра и его любимчика Твити, Тасманский дьявол и сумасшедший Даффи Дак.

Приобрести коллекцию Looney Tunes от бренда ТВОЕ можно во всех магазинах сети, а также в интернет-магазине ТВОЕ – www.tvoe.ru