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Наталия Суворова

Цветные сны с новой коллекцией одежды для сна ТВОЕ+Looney Tunes

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  • 26 Апреля 201719:43
Сюжеты: Твое

Пижама - удобная и практичная одежда для сна, которая может быть не только уютной, но и стильной. Дизайнеры бренда ТВОЕ создали коллекцию пижам и ночных сорочек нежных цветов для нее с яркими принтами мультипликационных персонажей, которые поднимут настроение этой весной даже в моменты раннего пробуждения.  

Коллекция одежды для сна ТВОЕ+Looney Tunes представлена сорочками, комплектами из футболок и шортов, маек и брюк, которые можно комбинировать между собой.

Все пижамы и сорочки из новой коллекции выполнены из высококачественного 100-процентного хлопка, идеально подходящего для сна.

Каждая девушка сможет выбрать пижаму или сорочку с принтом по душе -  здесь всеми любимый с детства кролик-весельчак Багз Банни, неразлучная пара Сильвестра и его любимчика Твити, Тасманский дьявол и сумасшедший Даффи Дак.

Приобрести коллекцию Looney Tunes от бренда ТВОЕ можно во всех магазинах сети, а также в интернет-магазине ТВОЕ – www.tvoe.ru

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