Цветочная нежность в новой коллекции Springfield

Первые весенние бутоны и лепестки уже распустились - правда, пока еще не на клумбах, а на платьях, бомберах, рубашках и даже джинсах из новой женской коллекций популярного испанского бренда Springfield! Соединив мотивы старинной ручной вышивки гладью и художественные акварельные принты, дизайнеры предлагают нам женственный цветочный look в стиле casual.

Особый шик обновленному весеннему гардеробу модной барышни придадут беззаботные платья-букеты, в которых непременно стоит отправиться на свидание и устроить романтичную фотосессию.

Абсолютный хит новой коллекции Springfield - озорные полосатые рубашки с яркими пунцовыми пионами, вышитыми гладью в лучших традициях страстного испанского фольклора.

А для любительниц новаторских fashion-идей креативная команда бренда приготовила стильный гибрид трикотажного джемпера и хлопковой рубашки, украшенный эффектной гирляндой пышных алых цветков.

Новая цветочная коллекция Springfield сезона весна-лето 2017 появится на витринах уже совсем скоро!

Автор: Диана Мицкевич