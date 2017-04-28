Вход
ADV
Интересно
Все сюжеты
Костикова Анастасия Михайловна

Цветочные принты в коллекции ViaDellePerle SS'17

  • 161
  • 0
  • 28 Апреля 201723:02
В этом сезоне Via Delle Perle делает акцент на цветочный принт и яркую полоску. Тропические настроения в приталенных платьях и юбках с преобладающим розовым цветом отлично играют с классическими силуэтами брюк и пиджаков. Брюки и пиджак с коротким рукавом, платье с длиной выше колена выполнены из плотной ткани в сочную розово-оранжевую полоску.   Летние образы, сочетающие в себе футболки свободного кроя с цветочными аппликациями и кристально белые брюки, идеально подойдут для теплого летнего вечера. А платья и пиджаки с розовыми и оранжевыми орхидеями добавят в ваш гардероб немного свежести.
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru