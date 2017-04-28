Цветочные принты в коллекции ViaDellePerle SS'17

В этом сезоне Via Delle Perle делает акцент на цветочный принт и яркую полоску. Тропические настроения в приталенных платьях и юбках с преобладающим розовым цветом отлично играют с классическими силуэтами брюк и пиджаков. Брюки и пиджак с коротким рукавом, платье с длиной выше колена выполнены из плотной ткани в сочную розово-оранжевую полоску.
Летние образы, сочетающие в себе футболки свободного кроя с цветочными аппликациями и кристально белые брюки, идеально подойдут для теплого летнего вечера. А платья и пиджаки с розовыми и оранжевыми орхидеями добавят в ваш гардероб немного свежести.
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