29 июня 2018 года в жилом Доме П.Т.Клюева прошел «Цветочный вернисаж»

Каждый человек способен создавать красивые вещи, ведь когда мы творим - мы вкладываем частичку своей души. Не секрет, что цветы обладают мощной энергетикой, а флоротерапия - один из методов восстановления душевного равновесия.

В последнюю пятницу июня уютный особняк, расположенный на территории Московского зоопарка, вновь гостеприимно распахнул свои двери, чтобы все желающие смогли почувствовать освежающую прохладу летнего сада и окунуться в богатство цветочной палитры. Посетителей праздника цветов ждали интересные сюрпризы, неожиданные открытия и необычные мастер-классы.

Такие привычные и знакомые цветы раскрылись с совершенно новой стороны. «Цветочный вернисаж» позволил увидеть, что эти прекрасные творения природы могут не только служить украшением сада или интерьера, но еще и быть прекрасной возможностью выразить свое индивидуальное видение окружающего мира и создать особую атмосферу и настроение.

Открыла «Цветочный вернисаж» демонстрация моделей бренда Varvara. Уникальные платья с цветочным рисунком созданы для тех, кто любит выделяться и подчеркивать свою индивидуальность. «В стиле современной женщины, сочетающей в себе разные образы, обязательно должны присутствовать русские акценты. В них философия уникальных принтов — главного мотива бренда Varvara», - считает его основатель и владелица Анастасия Макаркина.

Флористическая мастерская Dom de Fleur провела цветочный мастер-класс, рассказала о колористике в цветах и поделилась секретами о том, как их выбирать. Профессиональные флористы помогли участникам прикоснуться к миру природного рукоделия и создать свой браслет из живых цветов.

Те, кто давно хотел попробовать свои силы в живописи и украсить интерьер собственным флористическим натюрмортом, смогли реализовать свою мечту вместе с дизайнером Alexandra. Под ее руководством рисование цветов превратилось в увлекательный процесс знакомства с живописными приемами передачи природной красоты.

Экспозицию вышитых цветов представил ФГКОУ МКК Пансион Воспитанниц Министерства Обороны РФ. Работы юных мастериц 6-10 классов, созданные в разных техниках: вышивка крестом, бисером, лентами, живопись войлоком и других, отразили всю все многообразие цветочного мира.

Нежные, почти невесомые композиции из живых цветов, созданные Цветочным домом «Самсон букет» украсили внутреннее пространства дома П.Т.Клюева, наполнив его тонким ароматом изысканных садовых роз.

Компания LAVANDA shop наглядно показала, что лаванда - это не просто цветок, это особенная культура и отношение к жизни. Лаванда является для многих символом спокойствия и гармонии, великолепным средством ароматерапии. А еще она может быть незаменимым ингредиентом в кулинарии. Завершился «Цветочный вернисаж» дегустацией лавандовых сладостей и лимонада.