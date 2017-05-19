Цветовые тренды в интерьере. Европейская и русская палитра.

Анна Симонова - руководитель студии дизайна «ANNA SIMONOVA INTERIOR STUDIO» с 2007 года. Студией реализовано более 60 работ жилых и общественных интерьеров. Окончила МГТУ им. Баумана, МГИК и школу "Детали". Проходила обучение в Милане по направлению HORECA. Финалист конкурсов PinWin и постоянный участник выставок и конференций.

На лекции Анна расскажет о последних модных тенденциях в декорировании интерьеров, а также поделиться собственным опытом работы. Участники лекции смогут не только получить новые знания, но и задать все интересующие вопросы.

Дата и время проведения лекции: 20 мая 2017 год, 14-00.

Место проведения: Хлебозавод №9, Москва, Новодмитровская, 1 (Станция метро Дмитровская), рядом с дизайн – заводом Флакон.

По всем дополнительным вопросам обращайтесь по адресу irina@redline-pr.ru(в письме участникам необходимо указать свое имя, тему лекции, а также источник, из которого узнали о лекции) или по телефону + 7 917 588 50 72.