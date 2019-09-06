Цветы месье Ибрагима. История одного детства

С 13 сентября 2019 года на сцене «Дома Высоцкого на Таганке» начнутся показы моноспектакля, созданного Творческим объединением slc.Lab по мотивам повести Эрика-Эмманюэля Шмитта.

Созданный на основе светлой повести ведущего европейского писателя, «Цветы месье Ибрагима» - это спектакль-путешествие по самой Жизни!

… Бедный квартал Парижа. 60-е годы. На Синей улице живет еврейский мальчик Моисей, которого все зовут Момо. Малыш накопил денег, потихоньку приворовывая их у отца, и теперь с нетерпением разбил копилку, чтобы купить любовь проститутки на Райской улице…

С такой несколько шокирующей сцены начинается маленькая, но чудесная история. История о том, что каждый взрослеет, как умеет. О том, можно ли из несчастного ребенка стать счастливым взрослым?..

Одинокий мальчик отчаянно пытается подобрать ключи к окружающему миру. Одинокий старик от этого мира отгораживается рядами коробок со стиральным порошком и спичками. Этот спектакль – рассказ об их встрече и дружбе, приключениях и путешествиях. О том, как люди, разделенные возрастом, происхождением и вероисповеданием, могут стать друг другу самыми родными на свете.

Эрик-Эмманюэль Шмитт – философ и исследователь человеческой души, писатель и кинорежиссер, один из самых успешных европейских драматургов. Его книги переведены на 44 языка, а пьесы играют более чем в 50 странах. В разное время в них блистали Омар Шариф, Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Шарлотта Рэмплинг, Франсис Стер. Среди его самых известных произведений – «Евангелие от Пилата», «Оскар и Розовая Дама», «Дети Ноя». Обладатель многих литературных и театральных премий, в том числе Гонкуровской премии за сборник «Концерт памяти ангела».

Название спектакля отсылает к повести «Месье Ибрагим и цветы Корана» из «Цикла Незримого». Спектакль исследует идеи писателя о гуманизме и становлении личности в рамках театрального пространства, соблюдая призыв Шмитта «сохранять в себе дух детства, способность мечтать и удивляться».

Создателем спектакля стал Николай Каретников-мл – режиссер и продюсер, создатель Творческого объединения slc.Lab. Сын композитора Николая Каретникова, одного из важнейших представителей русской музыки второй половины XXвека.

По его словам «Цветы Месье Ибрагима» – одновременно и увлекательная история, к которой невозможно остаться равнодушным, и серьезный разговор на темы, близкие каждому – о жизненных ценностях, отношениях с родителями, духовном росте, рождении и смерти»

Роль главного героя играет Алексей Сычев. В его сценическом репертуаре работы в Театре Романа Виктюка и в Театре-студии «25 ряд».

- Действующие лица, за которых я проживаю радости, печали, жизнь и смерть в течение 80 минут спектакля, для меня так же реальны, как зрители, находящиеся в зале. Я не могу не вспоминать себя в возрасте своего главного героя. Опыт взросления и преодоления жизненных трудностей, о котором я рассказываю, может пригодиться каждому, - комментирует Алексей.

Творческое объединение slc.Lab, на базе которого поставлен спектакль, существует с 2017 года и ставит своей целью создание и продвижение искусства, лишенного коммерческой ориентации, и его интеграцию в современное общество. Объединение ведет лаборатории в области драматического театра, современного танца и изобразительного искусства. Спектакль «Цветы месье Ибрагима. История одного детства» – это первый результат работы slc.Lab, который театр счел возможным показать широкому кругу зрителей.

Поддержку созданию спектакля оказал и Социально-культурный Фонд Хеннесси.

- Формат моноспектакля – это всегда очень большая ответственность не только для актера, но и для зрителя. Алексею удалось рассказать эту историю так, что каждый из присутствующих в зале смог найти в ней что-то «про себя». Вспомнить свое детство, людей, которые оказали влияние на него. Те цветы, которые они привнесли в их жизнь, в те детские времена», – говорит директор Фонда Светлана Стишкова.

Дом Высоцкого на Таганке приглашает зрителей отправиться в увлекательное путешествие по жизни вместе с героями спектакля «Цветы месье Ибрагима. История одного детства».

Билеты по ссылке: www.slc-lab.ru