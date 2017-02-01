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Дьявол носит Prada (13)
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Артем Кузелев

«Дьявол носит Prada» станет мюзиклом

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  • 01 Февраля 201711:38
Сюжеты: Дьявол носит Prada

Все композиции для будущего спектакля создаст Сэр Элтон Джон.

На Бродвее анонсировали премьеру нового мюзикла. Спектакль «Дьявол носит Prada» будет поставлен по мотивам знаменитого романа, увидевшего свет в 2003 году. Зрители смогут увидеть уже знакомую им по книге и фильму историю о молодой журналистке, попавшей в мир моды и глянца. Созданием мюзикла занимается режиссер Кевин Макколам, а за его музыкальную часть отвечает Элтон Джон, который ранее написал саундтреки для мультфильма «Король Лев» и картины «Билли Эллиот».

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