«Дьявол носит Prada» станет мюзиклом

Все композиции для будущего спектакля создаст Сэр Элтон Джон.

На Бродвее анонсировали премьеру нового мюзикла. Спектакль «Дьявол носит Prada» будет поставлен по мотивам знаменитого романа, увидевшего свет в 2003 году. Зрители смогут увидеть уже знакомую им по книге и фильму историю о молодой журналистке, попавшей в мир моды и глянца. Созданием мюзикла занимается режиссер Кевин Макколам, а за его музыкальную часть отвечает Элтон Джон, который ранее написал саундтреки для мультфильма «Король Лев» и картины «Билли Эллиот».