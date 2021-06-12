ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДЕНИМ!

Для Sisley деним – неизменная звезда любого шоу, заставляющая сердце биться быстрее.

Любое время, любой сезон и повод идеальны – если речь идет о дениме.

Итак, с чего начнем? Пожалуй, с классических «пяти карманов» в бесчисленных интерпретациях. «Звездная» модель этой коллекции – укороченного кроя с прямой посадкой и контрастными отворотами неоново-желтого оттенка. Дополните их набивной блузкой и цветными кроссовками для создания яркого образа в духе street style. Широкие брюки с высокой талией, подчеркнутой поясом-шарфом, - настоящий must-have сезона. Оттенки варьируются от насыщенного черного до темно-синего, молочно-белого, пудрово-персикового и обесцвеченного денима, словно специально созданного для первых дней весны. Но джинсовое настроение - это не только про брюки! Помимо жакетов и жилетов представлены также платья-рубашки, подчеркивающие талию с помощью поясов в виде ремней и шарфов. Кроме того, здесь есть безупречная мужская капсула: легендарные «пять карманов», рубашки и куртки. Дополните этот дуэт эспадрильями и идеальный летний total look готов!