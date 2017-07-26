Дафна Груневельд в фотостори Harper’s Bazaar. Август, 2017

Нидерландская модель стала одной из главных героинь свежего номера испанской версии Harper’s Bazaar.

1 / 12 Harper’s Bazaar. Август, 2017























Топ-модель, которую мы давно не видели в журнальных съемках, вернулась в модном проекте августовского номера Harper’s Bazaar. Испанская редакция журнала пригласила Дафну Груневельд стать одной из главных героинь выпуска и продемонстрировать образы из актуальных коллекций. Перед объективом фотографа Золтана Томбора девушка и примерила наряды в стиле ретро от ведущих марок. Стильное и очень красивое возвращение к карьере.