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Артем Кузелев

Дафна Груневельд в фотостори Harper’s Bazaar. Август, 2017

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  • 26 Июля 201711:50
Сюжеты: Harper's Bazaar

Нидерландская модель стала одной из главных героинь свежего номера испанской версии Harper’s Bazaar.

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  • Harper’s Bazaar. Август, 2017

Топ-модель, которую мы давно не видели в журнальных съемках, вернулась в модном проекте августовского номера Harper’s Bazaar. Испанская редакция журнала пригласила Дафну Груневельд стать одной из главных героинь выпуска и продемонстрировать образы из актуальных коллекций. Перед объективом фотографа Золтана Томбора девушка и примерила наряды в стиле ретро от ведущих марок. Стильное и очень красивое возвращение к карьере.

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