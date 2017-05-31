Dance Club Awards 2017: Главная церемония года клубов GallaDance

28 мая в The Ritz-Carlton, Moscow состоялась XII церемония вручения премии Dance Club Awards танцевальных клубов GallaDance и благотворительный ужин в поддержку Федерации спортивных танцев на колясках.

Одна их самых торжественных и роскошных встреч года компании GallaDance завершила три дня замечательного конкурса, объединяющего все клубы GallaDance — GallaDance Cup и Team Match, и стала ярким светским событием — на красной дорожке собрались селебрити, звезды кино, музыки и шоу-бизнеса, политики и бизнесмены, давние и новые друзья и партнеры. Среди них — Екатерина и Александр Стриженовы с дочерью Александрой, телеведущая Елена Старостина, актрисы — Елена Бирюкова, Полина Максимова, Анна Цуканова-Котт, Любовь Тихомирова, Ирина Медведева, Екатерина Архарова, шоумен Арчи, телеведущий Артем Шалимов, телеведущая Юлия Барановская, президент корпорации Rhana Екатерина Диброва, генеральный директор Clarins Group (Россия) - Эдгар Шабанов, дизайнер основатель бренда Marusya - Марина Ильченко, владелица бренда Soho Jewelry - Юлия Визгалина, дизайнер Алиса Толкачева, президент компании Cogito Райнер Гебауэр, дизайнер Эмма Салимова.

Атмосфера царила непередаваемая, радостная, но вместе с тем волнующая. Ведущими вечера стали владельцы бренды GallaDance — Ольга Панченко и Алексей Миндель.

Dance Club Awards — это признание талантливых, преданных компании членов клубов и отрудников. Особенным моментом стало награждение лучших преподавателей года — людей, чьи таланты и старания во многом способствуют успеху GallaDance.

Награды в самых разных номинациях вручили членам клубов. Анна Васильева, директор по работе с гостями танцевальных клубов GallaDance, с особой гордостью вручила статуэтку «Хранитель традиций» самому преданному члену клубов Надежде Ляшенко, награду в номинации «Стремительный взлет» получила Дана Каимова, статуэтку «Шоу года» вручили Сылу Зейнетдиновой, награду под названием «Настоящий друг» приняла Марина Кисс. В одной из важнейших номинаций — «Танцевальная семья» победили Марьяна и Маргарита Арбаш, а «Дебютом года» названа Флюся Мельникова, одну из важнейших наград — «Pro Am успех» с гордостью приняла Юлия Метс, статуэткой «Преданность танцу» наградили Маргариту Барк, «Рыцарем года» назван Дмитрий Качановский.

Сотрудником года признана Софья Семинская, преподаватель и менеджер направления Аргентинское танго, «Лучший клуб года» — GallaDance Мичуринский, а лучший франчайзинговый клуб — GallaDance Любимов (Пермь).

Лучшими преподавателями московских клубов этого года стали:

Буреничева Юлия (GallaDance ЦМТ)

Сажников Павел (GallaDance Олимпийский)

Куценко Илья (GallaDance Жуковка)

Несмашный Костя (GallaDance Мичуринский)

Кремнева Яна (GallaDance Смоленский)

Лучшие преподаватели франчайзинговых клубов:

Стец Евгений (GallaDance Крестовский)

Черкасов Евгений (GallaDance Guru Centre)

Захарова Валерия (GallaDance Kalinka)

Железницких Алена (GallaDance Любимов)

Матева Александра (GallaDance РИО)

Кузьмин Дмитрий (GallaDance Riverside)

Одним из радостных моментов церемонии стало вручение клубных карт статуса Diamond. Они являются гарантией особых привилегий и эксклюзивного обслуживания тем, кто многие годы верен GallaDance, и вручаются с благодарностью за постоянство и веру в миссию танцевальных клубов. Обладателями бриллиантового членства стали: Косинова Виктория, Логинова Оксана, Горбунова Наталья, Стахеева Маргарита, Эленпорт Бэла, Павлова Елена, Кравцова Ольга, Ан Елена, Мокрушина Ольга, Закирова Наталья.

Номинантам вручили кубки и призы от партнеров церемонии, среди которых круговой перелет на частном авиалайнере внутри Европы от компании JetSmarter, итальянская дизайнерская бытовая техника SMEG, подарки от клиник Rhana, ювелирные украшения ручной работы Roberto Bravo, букеты от Цветочного дома «Самсон букет», ароматы испанского дома Loewe и другие подарки.

«Корпорация RHANA, в поддержку благотворительных проектов! Насколько танцы важны для человека! Ими можно не только насладиться, ими можно врачевать многие недуги! Спасибо GallaDаnce за танцетерапию!” – Диброва Екатерина Александровна, Президент медицинской корпорации RHANA.

В этом году каждый гость церемонии внес свой вклад в поддержку Федерации спортивных танцев на колясках. В стоимость каждого билета вошел взнос, который гость мог увеличить по своему усмотрению и который был перечислен на расчетный счет. Кульминацией вечера стало выступление артистов Федерации, которое было тепло встречено гостями.

На паркете самого светского события выступили со своими яркими шоу преподаватели GallaDance в финале командной встречи конкурса Team Match Pro Pro. Победителем GallaDance Team Match второй год подряд стал клуб GallaDance Смоленский Пассаж.

В танцевальных перерывах все гости танцевали на паркете удивительного зала The Ritz-Carlton, Moscow и, конечно, для всех состоялся роскошный ужин от шеф-повара ресторана.

Завершился вечер великолепным выступлением певицы Славы, которая исполнила свои новые и уже полюбившиеся песни.