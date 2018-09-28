Данила Козловский - новый Герой Сети Магазинов Л'Этуаль

Новым амбассадором сети магазинов парфюмерии и косметики Л’Этуаль стал актер, режиссер и продюсер Данила Козловский.
Впервые в России рекламная кампания для отечественного бренда создана мастером самого высокого мирового ранга.
Оскароносный режиссер Мишель Гондри и знаменитый артист представляют свой уникальный взгляд на феномен изменчивой женской красоты, исследование пространства, где каждая бьюти-история берет свое начало – Л`Этуаль.
«Твои истории начинаются здесь». Здесь создается история преображения, обретают силу истории красоты и успеха. Здесь начинается история любви миллионов женщин.
#ТвоиИсторииНачинаютсяЗдесь #лэтуаль @letoile_official
По данным пресс-службы Л'Этуаль.
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