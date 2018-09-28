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Диана Мицкевич

Данила Козловский - новый Герой Сети Магазинов Л'Этуаль

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  • 28 Сентября 201810:30
Сюжеты: Рекламные кампании, Косметика и парфюмерия

Новым амбассадором сети магазинов парфюмерии и косметики Л’Этуаль стал актер,  режиссер и продюсер  Данила Козловский.

Впервые в России рекламная кампания для отечественного бренда создана мастером самого высокого мирового ранга.

Оскароносный режиссер Мишель Гондри и знаменитый  артист представляют свой уникальный взгляд на феномен изменчивой женской красоты, исследование пространства, где каждая бьюти-история берет свое начало –  Л`Этуаль.

«Твои истории начинаются здесь». Здесь создается история преображения, обретают силу истории красоты и успеха. Здесь начинается история любви миллионов женщин.

#ТвоиИсторииНачинаютсяЗдесь #лэтуаль @letoile_official

По данным пресс-службы Л'Этуаль. 

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