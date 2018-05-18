Дарить красоту? Теперь еще проще с Teana

Вы когда-нибудь задумывались о том, откуда берется то необъяснимое прекрасное настроение после того, как мы подарили кому-нибудь подарок? А между тем это научно доказано: психологи, экономисты и нейробиологи из Германии, Швейцарии и США выяснили, что щедрость вызывает отклик в той части мозга, которая участвует в системе поощрения и обеспечивает ощущение счастья.

Люди создают красоту для людей, и порой так хочется поделиться прекрасным с близкими. Но таинство дарения подарков так легко нарушить невниманием к важным деталям! Эксперты Teana позаботились об этом, и сформировали готовые подарочные наборы в роскошной упаковке. Выбор подарка теперь занимает пять минут, а косметические сеты подобраны так, чтобы удовлетворить самый изысканный вкус.

Красивая подарочная упаковка сделает такой подарок незабываемым, а содержимое будет радовать адресата не один день.

В подборках присутствуют универсальные комплекты новейших разработок Teana, которые подойдут и женщине, и мужчине. В зависимости от предпочтений можно подобрать сет из нейросывороток, сет для волос и тела, для ухода за лицом и кожей рук, и многие другие. А экономическая выгода станет еще одним аргументом в пользу приобретения подарочного набора, ведь купить сет гораздо дешевле, чем собрать те же косметические средства по отдельности. К каждому подарочному набору прилагается приятный бонус — дисконтная карта Black Edition.

Косметические сеты Teana – беспроигрышный подарок к любому празднику.