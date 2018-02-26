Дарк Кабаре по-русски: очарование контрастов

21 апреля 2018 года в московском клубе SALOON NIGHT TRAIN состоится третий музыкально-театральный Фестиваль Дарк Кабаре.

Дарк кабаре (dark cabaret) – музыкальный жанр, являющийся сплавом традиций немецкого и французского кабаре начала XX в. с пост-панком, готик-роком и другими современными направлениями поп- и рок-музыки. Жанр впитал в себя эстетику декаданса, бурлеска, готики и панка. Среди мэтров жанра на Западе - The Tiger Lillies, The Dresden Dolls, Tom Waits и др.

Выступления дарк кабаре-исполнителей отличаются театральностью, повышенной эмоциональной экспрессией, вовлечением зрителя в шоу. В России dark cabaret только набирает популярность, и вы увидите за один вечер на сцене самых ярких представителей жанра. В этом году на музыкальной сцене: Дарья Ловать, «Бостонское Чаепитие», Absent Sunday, The BlueStocking, ВИА им. Которого (гости из СПБ). На театральной сцене будут царить: Илия Шульман, Екатерина Соловьева, Агнета Линчевская, Вера Романова, Дуэт «Обколено», Сергей Зхус, Михаил Малышев.

Всех пришедших в этот вечер в SALOON NIGHT TRAIN ожидает, как заверяют организаторы: «вечер гротеска и зубоскальства, неповторимая атмосфера фарса и сарказма, экспрессия и эксцентричность».

Начало: 18:00

Адрес: г. Москва, м. Дубровка, 1-ый Угрешский проезд, д. 7а, стр. 2

Комментарии организаторов и участников фестиваля:

Владимир Преображенский, лидер группы «Бостонское чаепитие», создатель салонов «Бархатное подполье», автор идеи фестиваля Дарк Кабаре:

«Дарк кабаре великолепным образом ложится на российскую почву… Все это разудалое скоморошество, тоска с долей самоиронии, бардачный пафос, упоение тем, что все летит в тартарары. Наши замечательные кабацкие песни, какие никакому лондонскому пабу и не снились, наша гармошка… И, выражаясь языком Гоголя, «смех сквозь невидимые миру слезу». В дарк кабаре по-русски обязательно должны быть и пьяные революционные матросы, и цыгане с медведями… Перспективы развития этого жанра в России колоссальны».

Мария Смолина, художник, певица, арт-директор фестиваля:

«Дарк Кабаре – это коктейль из самых ярких чувств и эмоций человека, выплеск эмоциональных застоев путем вовлечения в общее театрально-музыкальное действие! Это творческий взрыв! Саркастичное отношение к человеческим грехам и порокам, недостаткам и «достаткам»! Трагикомедия! Ведь русского человека всегда кидает из крайностей в крайности. Менталитет наших граждан создан таким образом, что нам нравится либо сильно загрустить, либо громко буянить. В этом и есть огромное сходство с театральными персонажами Дарк Кабаре Фестиваля».

Озма Нагатовна, солистка группы Absent Sunday:

Во-первых, жанр подкупает своей особой атмосферой двойственности: он мрачный, но в то же время веселый, показушный, но в то же время загадочный, местами хрупкий, местами агрессивный - в общем, в некотором роде экстремальный (от англ. extreme - крайность). Соответственно и привлекает он личностей неоднозначных, противоречивых, ярких и нешаблонных. Во-вторых, жанр интересен комбинацией разных видов искусств: музыки, театра, пантомимы, изобразительного искусства, моды и пр. Таким образом, из музыкального стиля он перерастает во что-то большее. В-третьих, сейчас вообще актуально смешение жанров и стилей, эклектика во всём.

Информационная поддержка: ИА Intermedia, журнал InRock, KudaGo.com, Магазин «Дом культуры», FashionConcert.prg

Сайт мероприятия http://festival.darkcabaret.ru/