Датский бренд ЕССО выступил партнером Кубка по конкуру

В воскресенье 24 сентября в КСК "Отрада" состоялись соревнования по конкуру "Кубок друзей" с участием российских и украинских спортсменов. Партнером мероприятия выступил датский бренд ЕССО.

Конкур – это самый молодой, но при этом наиболее зрелищный вид конного спорта. Здесь требуется продемонстрировать свободу и энергию лошади, её навыки, скоростные качества и повиновение, а также взаимопонимание всадника и лошади.

24 сентября программа турнира включала 2 маршрута. В первом - командные соревнования на чистоту и резвость, с высотой препятствий до 60 см. Команды из 2 человек, среди которых были так же и сам владелец КСК Отрада – Николай Гоголь с 11-летней дочерью Анной Гоголь, показавшей высокие результаты.

Второй маршрут на чистоту и резвость, с высотой препятствий до 110 см, в котором принимали участие ветераны - всадники 1967 г.р. и старше.

Датский бренд ЕССО регулярно поддерживает соревнования по конному спорту не только в России, но и в мире.

Ранее, ЕССО выступал спонсором чемпионата Европы по выездке, конкуру и паралимпийской выездке, проходившем в Дании в 2013 г.

С момента основания в 1963 году, бренд был тесно связан с конным спортом, благодаря его основателю Карлу Тусби.

В настоящее время, дочь Карла Тусби – Ханни - занимает пост заместителя председателя некоммерческой ассоциации Dressurens Venner, чья деятельность направлена на оказание поддержки выездки в Дании. Общество было создано по инициативе Ее Королевского Высочества принцессы Датской Бенедикты. Ассоциация поддерживает одаренных наездников, финансирует перспективные инициативы в области коневодства и конного спорта, а также продвигает тему выездки в национальной прессе с целью популяризации дисциплины.

Внучка Карла Тусби – Анна Каспржак – профессиональная наездница, участница Олимпийских игр 2012 и 2016 года.