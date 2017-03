Даты всероссийского конкурса дизайна Fashion Mood

В конце мая в Петербурге пройдет масштабный конкурс дизайнеров.

Всероссийский конкурс Fashion Mood будет проходить в Петербурге с 26 по 28 мая 2017 года. Мероприятие состоится в пространстве Welcome при поддержке Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна и Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка. Здесь дизайнеры-конкурсанты представят работы в области дизайна одежды и графики.

Что касается направления «Дизайн», то здесь заявлено шесть номинаций: Street Fashion, Fashion Industry, Not for All, National Fashion, Sport style и Children’s Fashion. По направлению «Графика» – три номинации: Print on the Clothes, Print on Fabric и Fashion Illustration. Подать свои заявки дизайнеры могут до 15 мая.