Даутцен Крез представляет именную спортивно-танцевальную линейку

Голландский бренд нижнего белья, спортивной и домашней одежды Hunkemöller и топ-модель Даутцен Крез создали коллекцию спортивной одежды, посвященную всем течениям современного танца – от балета до стрит-дэнса. Именная линейка, получившая название DK1985, будет представлена в том числе и в России.

Коллекция создана специально для тех, кто не может жить без движения – в танцевальной студии, спортзале или в клубе с друзьями. Функциональные и идеально сидящие по фигуре, все модели из новой именной линейки DK1985 от 33-летней Даутцен Крез отлично дополняют друг друга, предлагая безупречное сочетание ультрасовременного спортивного и повседневного стилей.

Новая линейка DK1985 от Даутцен Крез будет эксклюзивно представлена во всех 7 российских магазинах Hunkemöller.