DAVIANI beauty&SPA поддержал love story на «Большом кубке»

С 25 по 27 августа в Москве на двух крупнейших спортивных площадках Аквакомплекс «Лужники» и ДС «Мегаспорт» состоялся самый масштабный чемпионат в истории CrossFit-сообщества СНГ «Большой Кубок» с участием сильнейших атлетов. За звание самого физически подготовленного человека боролись 230 спортсменов из России, Белоруссии, Украины и Казахстана.

Атлетам, выступающим в различных дивизионах, предстояло в течение трех дней пройти сложнейшие испытания на воде и суше и продемонстрировать мастерство в гимнастике и тяжелой атлетике. Все задания были разработаны при поддержке организаторов европейских этапов Reebok CrossFit Games и держались в секрете до дня старта каждого из этапов.

Общий призовой фонд составил 2 000 000 рублей.

На Большом Кубке 2017 не только спортивные эмоции и переживания, но есть место и романтике! Не обошлось и без приятных неожиданностей. После завершения командного этапа один из участников сделал предложение руки и сердца своей девушке, которая выступала с ним в одной команде. Мы поздравляем Андрея Полещука и Леру Тимофееву, и дарим им замечательные подарки от комплексного центра красоты и СПА городского формата DAVIANI beauty&SPA, ювелирной мастерской DiJewellery, студии семейных торжеств Поженимся.Ру и косметической линии Margy's.