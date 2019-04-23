Dazed Media во второй раз запускает журнал в Китае

После неудачи в 2016 году журнал предпримет вторую попытку издания китайской версии.

Три года назад британский журнал о моде и современной культуре уже предпринимал попытку запустить версию для Китая, однако тогда дело закончилось неудачей. На этот раз Dazed Media заручились партнерской поддержкой китайского издания Yoho!. Стороны подчеркнули в официальном релизе: «Dazed China намерено стать голосом китайском молодежи. Журнал будет создавать и показывать лучший контент, интересный для миллиениалов и поколения Z». В данный момент версия для Китая находится в разработке и пока что неизвестно, когда точно она увидит свет.