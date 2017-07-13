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Артем Кузелев

Дебют Клэр Уэйт Келлер в Givenchy

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  • 13 Июля 201711:23
Сюжеты: Givenchy

Креативный директор парижского дома моды представила первые образы, созданные в новой должности.

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  • Givenchy. Весна-лето, 2018

Переход Клэр Уэйт Келлер из Chloe в Givenchy в начале этого года был неожиданным и случился довольно стремительно. Дизайнер еще не представила полноценной коллекции на новом рабочем месте, однако вчера были опубликованы кадры рекламной кампании Givenchy сезона весна-лето 2018. Как видно по первым снимкам, Клэр вполне гармонично развивает богемный и нуарный стиль, который 12 лет создавал Рикардо Тиши. Автором кампании «Трансформация соблазнения» стал Стивен Майзел, а главные роли исполнили девушки-модели Саффрон Вейдер и Меган Роше, а также манекенщики Элиас Бурема и Колтон Боуэн. Увидеть же дебютную коллекцию целиком можно будет 1 октября на Неделе моды в Париже.

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