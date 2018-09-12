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Артем Кузелев

Дебют межсезонной мужской коллекции Dior в Токио

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  • 12 Сентября 201823:32
Сюжеты: Dior, Pre-fall 2018

Под руководством Кима Джонса линейка Dior Homme дебютирует с pre-fall коллекцией в столице Японии.

Первая межсезонная коллекция Dior Homme будет представлена в Токио 30 ноября. Решение принято из-за того, что новый креативный директор мужского направления парижского дома Ким Джонс считает азиатское направление очень важным и перспективным для бренда. В честь дебюта марка также откроет поп-ап стор в токийском универмаге Isetan, где представит дополнение к мужской коллекции сезона весна-лето 2019.

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