Дебют межсезонной мужской коллекции Dior в Токио

Под руководством Кима Джонса линейка Dior Homme дебютирует с pre-fall коллекцией в столице Японии.

Первая межсезонная коллекция Dior Homme будет представлена в Токио 30 ноября. Решение принято из-за того, что новый креативный директор мужского направления парижского дома Ким Джонс считает азиатское направление очень важным и перспективным для бренда. В честь дебюта марка также откроет поп-ап стор в токийском универмаге Isetan, где представит дополнение к мужской коллекции сезона весна-лето 2019.