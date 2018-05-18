Дебют Рикардо Тиши в Burberry

Дизайнер представил образы первой коллекции, созданной на посту креативного директора британского бренда.

В начале весны Рикардо Тиши занял пост креативного директора британского дома Burberry. На днях дизайнер опубликовал лукбук дебютной на новом рабочем месте коллекции. Модели предназначены для сезона весна-лето 2019 и объединены общим названием B Classic, в котором Тиши обыгрывает и традиции британской моды, и актуальные уличные тренды. Дизайнер показывает свое видение классического тренча в клетку и других вещей, которое кажется очень свежим.