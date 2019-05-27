Дебютная коллекция Fenty Maison. Cruise, 2020

Рианна представила первую коллекцию своей новой марки.

Один из самых громких запусков сезона наконец-то состоялся. Рианна и компания LVMH представили дебютную коллекцию марки Fenty Maison к круизному сезону будущего года. Представляя коллекцию, Рианна отметила: «Я часто хожу по магазинам, и мне нравятся многие вещи, но я все время думаю о том, что бы в них поменяла и как бы сделала по-другому. Теперь у меня есть возможность самой создавать идеальную одежду. Я фигуристая девушка, и если вещи Fenty не сидят на моей фигуре, то тогда все, чем мы тут занимаемся, не имеет смысла. Мне нужно видеть, как ткань выглядит на животе, спине и на моих ягодицах. Подходит это мне или хорошо сидит только на модели? Вот что действительно имеет значение».

В продажу коллекция поступит 29 мая. Приобрести вещи можно будет на официальном сайте бренда. Цены варьируются от 200 до 1100 евро.