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Артем Кузелев

Дебютная коллекция косметики от Moschino

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  • 19 Июля 201718:22
Сюжеты: Moschino

Итальянский дом моды представил первую коллекцию декоративной косметики.

Как и было обещано, дом Moschino запустил собственную косметическую линию. В дебютную коллекцию косметики, выпущенную при поддержке специалистов Sephora, вошли несколько продуктов: хайлайтер, блеск для губ, маска для глаз и зеркальце. Все средства продаются в оригинальной упаковке, перекликающейся с известным образом плюшевого медведя аромата Not A Moschino Toy.

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