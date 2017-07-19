Дебютная коллекция косметики от Moschino

Итальянский дом моды представил первую коллекцию декоративной косметики.

Как и было обещано, дом Moschino запустил собственную косметическую линию. В дебютную коллекцию косметики, выпущенную при поддержке специалистов Sephora, вошли несколько продуктов: хайлайтер, блеск для губ, маска для глаз и зеркальце. Все средства продаются в оригинальной упаковке, перекликающейся с известным образом плюшевого медведя аромата Not A Moschino Toy.