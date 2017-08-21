Канадская поп-дива и с недавнего времени международная звезда моды представила свою первую коллекцию сумок.

1 / 8 Дебютная коллекция сумок от Селин Дион















Селин Дион, о которой в последнее время принято говорить, как о яркой и оригинальной звезде модной индустрии, представила коллекцию сумок. Дебютная коллекция вышла под брендом Celine Dion, созданном при поддержке компании Bugatti Group. Среди около 50 моделей можно найти и клатчи, и рюкзаки, и сумки для разных случаев. В качестве основного материала использована натуральная и искусственная кожа, что позволило новоявленному дизайнеру выступить в разных ценовых категориях. Первая коллекция Селин Дион уже появилась в продаже в универмагах Nordstrom, стоимость моделей варьируется от 78 до 298 долларов.