Дебютный аромат Proenza Schouler

Дизайнерский дуэт объявил о скором выпуске своего первого парфюма.

В официальном Instagram-аккаунте американской марки Proenza Schouler появилась информация о запуске парфюмерной линии. Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес анонсировали скорый выход своего дебютного аромата, получившего название Arizona. Первым покупателям, оформившим предзаказ на сайте бренда, дизайнеры пообещали парфюм в уникальном флаконе с собственными автографами.