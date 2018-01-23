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Артем Кузелев

Дебютный аромат Proenza Schouler

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  • 23 Января 201811:27
Сюжеты: Proenza Schouler, Косметика и парфюмерия

Дизайнерский дуэт объявил о скором выпуске своего первого парфюма.

В официальном Instagram-аккаунте американской марки Proenza Schouler появилась информация о запуске парфюмерной линии. Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес анонсировали скорый выход своего дебютного аромата, получившего название Arizona. Первым покупателям, оформившим предзаказ на сайте бренда, дизайнеры пообещали парфюм в уникальном флаконе с собственными автографами.

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