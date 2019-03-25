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Артем Кузелев

Дебютный дизайн Эди Слимана для магазина Celine

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  • 25 Марта 201920:27
Сюжеты: Celine, Hedi Slimane (Эди Слиман)

Креативный директор парижского дома моды спроектировал оформление интерьера для нью-йоркского магазина.

Представив новые коллекции, креативный директор Celine занялся созданием интерьера для нью-йоркского флагмана марки. Торговое пространство, придуманное Эди Слиманом, отличается минимализмом и лаконичностью. Однако дизайнер поместил в интерьеры магазина эффектные произведения современных художников. Здесь можно увидеть каменные кубы Джеймса Балмута и декор в виде золотой чешуи, созданный Элейн Камерон-Вейр. Само пространство очень открытое и воздушное, что еще раз говорит о том, что Celine намерены расширять ассортимент нью-йоркского магазина. Скоро здесь появятся вещи из мужской коллекции, а также парфюмерная линейка.

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