Deichmann объявляет о начале специальной акции на обувь

Уже на этой неделе во всех российских магазинах Deichmann (Дайхманн), бренда обуви и аксессуаров номер 1 в Европе, стартует специальная акция на обувь: при покупке двух пар обуви - 25% скидка на вторую пару, а при покупке трех – 50% на третью.

Особое внимание следует обратить на летнюю коллекцию женской обуви, лицом которой стала певица и актриса Виктория Дайнеко. Хотя Deichmann регулярно сотрудничает со звездами и представителями мирового шоу-бизнеса (в частности, с Элли Голдинг, Хэлли Берри, Синди Кроуфорд), это первый в истории бренда опыт коллаборации с российской селебрити.

Изящные сандалии, будто специально созданные для легких эфирных образов, эспадрильи и шлепанцы с вышивкой, бусинами и этническими орнаментами, лоферы с перфорацией, босоножки на танкетке с плетеными вставками и прострочкой – все эти и многие другие модели можно будет попробовать на себе вслед за российской поп-дивой, пометившей каждую из них специальным стикером «Выбор Вики Дайнеко».

Мужчины смогут выбрать для себя остромодные кроссовки или кеды на облегченной подошве, слипоны и мокасины летних оттенков, элегантные сандалии для прогулок в городе и шлепанцы для отпуска.

А для детей всех возрастов в магазинах бренда можно найти удобные кроссовки на липучках, легкие ботиночки или яркие босоножки с аппликациями.