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Russian Fashion News

DEICHMANN открывает 30-й магазин в России

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  • 24 Ноября 201811:40
Сюжеты: Deichmann

DEICHMANN, бренд обуви и аксессуаров номер 1 в Германии, открывает первый магазин в Белгороде, который станет 30-ым по счету в России для сети. Белгород присоединится к компании таких городов, как Нижний Новгород, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Тверь, Ярославль, Рязань, Курск, а также, конечно, Санкт-Петербург и Москва, уже отмеченных присутствием DEICHMANN.

Решенный в свойственной бренду концепции, предполагающей, в частности, оригинальную выкладку, новый магазин разместится в ТЦ «Рио» - одном из наиболее современных центров городского шопинга.

Помимо собственных коллекций DEICHMANN, проникнутых мятежным духом 60-ых с их сапогами-чулками, ботильонами на шпильке и дендистскими ботинками-челси, в магазине будут представлены спортивные линейки от таких гигантов индустрии, как Nike, adidas, Puma и Fila.

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