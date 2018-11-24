DEICHMANN открывает 30-й магазин в России

DEICHMANN, бренд обуви и аксессуаров номер 1 в Германии, открывает первый магазин в Белгороде, который станет 30-ым по счету в России для сети. Белгород присоединится к компании таких городов, как Нижний Новгород, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Тверь, Ярославль, Рязань, Курск, а также, конечно, Санкт-Петербург и Москва, уже отмеченных присутствием DEICHMANN.

Решенный в свойственной бренду концепции, предполагающей, в частности, оригинальную выкладку, новый магазин разместится в ТЦ «Рио» - одном из наиболее современных центров городского шопинга.

Помимо собственных коллекций DEICHMANN, проникнутых мятежным духом 60-ых с их сапогами-чулками, ботильонами на шпильке и дендистскими ботинками-челси, в магазине будут представлены спортивные линейки от таких гигантов индустрии, как Nike, adidas, Puma и Fila.