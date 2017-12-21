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Екатерина Жукова

Декабрьская капсульная коллекция "I WANT IT" от KIABI

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  • 21 Декабря 201717:45

В преддверии Нового года в эксклюзивной линейке вы сможете подобрать для себя лаконичные образы. Например, для корпоративного праздника выберите плиссированную юбку с украшениями и топ нежного цвета. Если вы любите более деловой стиль, то вам стоит примерить черный комбинезон с вырезом и дополнить его ботинками на каблуке и клатчем. А для классического аутфита купите темную блузку с акцентом на рукавах и прямые черные брюки. 
Капсульную коллекцию «I WANT IT» вы сможете купить во всех магазинах KIABI и на сайте kiabi.ru

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